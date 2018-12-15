Введет ли "Победа" плату за пластиковые стаканчики – ответ лоукостера

Как заявили в пресс-службе, окончательное решение пока не принято, ранее СМИ сообщали о возможном введении платы в 5 рублей.

ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Компания "Победа" пока не приняла окончательное решение по поводу введения платы за пластиковые стаканчики, пишут "Ведомости" со ссылкой на заявление пресс-службы.

Ранее СМИ писали о намерениях лоукостера ввести плату в размере 5 рублей, вода при этом останется бесплатной.

© Sputnik / Алексей Никольский Лоукостер "Победа" введет плату в €10 за провоз пакетов Duty Free

Как отметили в пресс-службе, главная философия любого перевозчика заключается именно в снижении издержек. Цель – сделать так, чтобы при высокой финансовой эффективности предлагать самые низкие цены за перелет.

Пластиковые стаканчики обходятся «Победе» достаточно дорого – в месяц компания тратит на них не менее миллиона рублей. Однако питание на борту не предоставляется, а воду бортпроводники приносят только по требованию пассажиров.

Ранее "Победа" оспаривала новые правила Министерства транспорта России, связанные с ограничением списка вещей, которые можно проносить на борт сверх нормы ручной клади.