Узбекистан намерен экспортировать бензин стандарта "Евро-5"

Инвестиционный проект GTL станет одним из крупнейших не только в Узбекистане, но и в регионе. Республика сможет покрывать свои потребности в авиационном топливе, а также продавать за рубеж порядка 200 тысяч тонн.

ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik, Дильшода Рахматова. После завершения строительства завода GTL в Гузарском районе Кашкадарьинской области, часть производимого здесь бензина будет направлено на экспорт.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Uzbekistan GTL построит завод синтетического топлива за $3,7 млрд

Об этом сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Бахром Ашрафханов.

По его словам, после запуска завода будет налажена глубокая переработка 3,6 млрд кубометров газа, производство 1,5 млн тонн синтетического жидкого топлива стандарта "Евро-5", в том числе 311 тысяч тонн авиабензина.

"Из этого объема 118 тысяч будет продаваться на внутреннем рынке, то есть мы будем покрывать потребности национальной авиакомпании, а оставшаяся часть пойдет на экспорт. Бензин будет отвечать стандарту "Евро-5"», - отметил Ашрафханов добавив, что тем самым проект поспособствует привлечению валютных средств.

Согласно расчетам, ввод завода в эксплуатацию в 2020 году позволит обеспечить ежегодное импортозамещение нефтепродуктов на общую сумму более 1 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось что финансовые институты, проектная компания "Узбекистан GTL" и "Узбекнефтегаз" подписали в Ташкенте финансовые документы на общую сумму 2,3 млрд долларов для реализации проекта Uzbekistan GTL.