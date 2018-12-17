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Доллары США

Доллар снова дорожает: курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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ЦБ Узбекистана обнародовал курсы валют. Американский доллар прибавил почти 13 сумов, а евро - напротив существенно подешевел.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Американская валюта после незначительного недельного падения вновь прибавил в цене. Центробанк страны установил стоимость доллара на уровне 8325,59. Европейская валюта напротив - подешевела сразу на 42,72 сума до отметки в 9413,74 сума.

Из других мировых валют самая заметная динамика наблюдается у английского фунта - он просел более чем на 100 сумов. А вот российский рубль по-прежнему стабилен к узбекской валюте - колебания несущественны. На эту неделю ЦБ установил курс к рублю в 124,7 сума.

Центрбоанк Узбекистана устанавливает новые курсы валют еженедельно. После продолжительного снижения стоимости доллара к концу года наблюдается постепенный подъем, однако представители банка и эксперты не ожидают резких скачков в ближайшее время.

Теги:
сум, евро, доллары, валюта, Центральный банк Республики Узбекистан



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