Делегация Узбекистана посетила АЭС под Воронежом

Ознакомиться с опытом из республики приехали депутаты нижней палаты парламента и представители СМИ, технологии планируется применять при строительстве первой станции в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Депутаты нижней палаты Олий Мажлиса и представители СМИ Узбекистана посетили атомную электростанцию в Воронежской области, сообщает РИА Новости.

Ее технологии планируется использовать в строительстве первой АЭС в Узбекистане. В ходе визита гостям рассказали об организации радиационной безопасности, контроле и мониторинге окружающей среды, утилизации радиоактивных отходов, механизмах разрешительной процедуры работы персонала.

© Sputnik / Владимир Богатырев Узбекские депутаты и журналисты посетят АЭС под Воронежем

Напомним, что в начале сентябре российский премьер Дмитрий Медведев и премьер-министр Абдуллар Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС в республике.

"Росатом" планирует строительства комплекса и двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Соглашение вступило в силу в конце октября этого года, работы могут начаться в 2020 году.