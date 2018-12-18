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Узбекистан в декабре возобновит выпуск государственных облигаций

Sputnik
Экономика
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Выпуск государственных ценных бумаг был приостановлен в 2012 году.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Узбекистан в декабре после нескольких лет перерыва возобновит выпуск государственных казначейских обязательств и облигаций, сообщает министерство юстиции республики.

О дате проведения торгов пока неизвестно. Ранее минфин планировал начать выпуск ГКО с ноября этого года.

Сотрудники товарно-фондовой биржи
© Sputnik / Вадим Жернов
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В соответствии с постановлением правительства, средства от ГКО будут направляться на покрытие дефицита бюджета, реализацию мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие страны, а также крупных инвестиционных проектов, определяемых решениями президента страны Шавката Мирзиеева.

По данным минфина, в 2019–2021 годах дефицит бюджета Узбекистана планируется снизить с 1,1% до 0,1% ВВП. Для его покрытия, в частности, планируется выпустить ГКО на сумму до 3 триллионов сумов (около 360 миллионов долларов).

По данным министерства, в 1996–2011 годах в Узбекистане были выпущены в обращение государственные ценные бумаги общей стоимостью 803,1 миллиарда сумов (около 100 миллионов долларов) со среднегодовой стоимостью 50 миллиардов сумов (около 6,2 миллиона долларов). В 2012 году выпуск государственных ценных бумаг был приостановлен.

Теги:
Облигации, ценные бумаги, Узбекистан



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