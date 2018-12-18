Украинские конфеты вернулись на рынок Узбекистана

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Узбекистан с 17 декабря в полном объеме возобновил растаможку украинских кондитерских изделий, сообщает пресс-служба ассоциации "Укркондпром".

"Сейчас груз экспортеров уже растомаживают", – заявил президент "Укркондпром" Александр Балдинюк.

До этого момента стороны ежедневно вели переговоры. Балдинюк отметил важность оперативного урегулирования проблемы в связи с приближением новогодних и рождественских праздников, когда традиционно отгружаются на экспорт наибольшие объемы конфет.

В ноябре республика запретила растаможку украинских грузов. Многие связывали это решение с проведением Украиной антисубсидиционного расследования по поводу импорта легковых автомобилей из Узбекистана. Позднее стало известно о прекращении этого расследования.