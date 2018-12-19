В "Узавтосаноате" назвали пересмотр проекта автозавода непредвиденным

Компания заявила, что вместе с партнерами сейчас оптимизирует экономические параметры проекта.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. "Узавтосаноат" и французская компания PSA Groupe пересмотрят концепцию проекта по строительству совместного автомобильного завода в Джизакской области. Об этом передает пресс-служба АО "Узавтосаноат".

Стороны реализуют инвестиционный проект по организации производства легких коммерческих автомобилей. Планируется, что будет освоено производство двух видов авто для перевозки пассажиров и грузов.

"Вместе с тем, в связи с некоторыми непредвиденными изменениями исходных данных, партнеры совместно проводят работы по изменению концепции проекта и оптимизации экономических параметров", - сообщили в "Узавтосаноат".

Уточняется, что в скором времени строительно-монтажные работы должны завершиться. Заключены соответствующие контракты на поставку технологического и инженерного оборудования.