В отношения Индии и Узбекистана добавят перца

Делегация индийской компании Synthite Industries Ltd посетила республику, чтобы обсудить дальнейшие шаги по реализации совместного проекта по выращиванию и переработке перца.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Компания Synthite Industries Ltd в течение следующего года приступит к выращиванию первых экспериментальных образцов перца в рамках совместного с Узбекистаном проекта. Об этом сообщили в пресс-службе Госкоминвестиций после встречи заместителя председателя Шамиля Бурнашева с руководством компании.

© Sputnik / Сергей Венявский Арабские Эмираты проинвестируют в сельское хозяйство Узбекистана

По предварительным данным, выращивать и перерабатывать сельскохозяйственную культуру будут в Ташкентской, Самаркандской и Хорезмской областях.

Шамиль Бурнашев отметил, что в Узбекистане уделяют много внимания развитию сельского хозяйства, внедрению передовых технологий. И опыт Индии в данной сфере интересен стране.

Synthite Industries Ltd — крупнейший в Индии производитель и экспортер специй и эфирных масел. Оборот компании в прошлом году превысил 250 миллионов долларов.