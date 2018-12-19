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Центральный банк Республики Узбекистан

Центробанк Узбекистана не поддержал положение о списании задолженности с карт

© Flickr / Stanislav Magay
Экономика
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Проект "Положения о порядке бесспорного списания налоговой задолженности с банковских пластиковых карт физических лиц" размещен для общественного обсуждения.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Центробанк Узбекистана считает, что некоторые положения проекта документа о списании задолженностей по налогам с пластиковых карт необходимо доработать.

Проект "Положения о порядке бесспорного списания налоговой задолженности с банковских пластиковых карт физических лиц" размещен на Едином портале интерактивных государственных услуг для общественного обсуждения.

В Центральном банке отметили, что направляли свои замечания разработчику проекта – Государственному налоговому комитету.

"Ввиду отсутствия на настоящий момент законного и прозрачного механизма по бесспорному списанию налоговой задолженности с банковских карт физических лиц, Центральный банк считает необходимым обеспечить соответствие указанного проекта документа законодательству, в частности нормам Гражданского Кодекса", - говорится в сообщении.

В регуляторе отметили, что ведомственные интересы не должны негативно влиять на развитие других отраслей или экономики страны в целом. Центральный собирается уделить особое внимание предлагаемым изменениям с позиции основ банковской тайны и безупречности доверия к банковской системе.




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