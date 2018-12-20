Алишер Усманов стал бизнесменом года по версии Forbes

По данным российского финансового издания, миллиардер узбекского происхождения за год провел рекордное число крупных сделок.

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов стал бизнесменом года по версии российского Forbes.

В 2018-м он провел рекордное количество крупнейших сделок – вывел "Мегафон" с Лондонской биржи, перевел USM Holdings из офшорной юрисдикции в Россию.

© Sputnik / Владимир Астапкович Алишер Усманов получил награду от президента Казахстана

Кроме того, миллиардер продал долю в ФК "Арсенал" за более чем 500 миллионов фунтов и заключил договор с владельцем Alibaba Джеком Ма о совместной работе с Aliexpress в России.

В октябре Усманов отказался от руководства Mail.ru Group, он передал руководство молодым менеджерам.

При этом, как отмечает Forbes, сам предприниматель часто подчеркивает, что отошел от дел. Сейчас он много занимается благотворительной деятельностью, развивает на мировом уровне фехтование. Много времени уделяет Узбекистану.

В конце ноября Усманов получил награду "За заслуги перед Отечеством" от президента России Владимира Путина, а на этой неделе – орден "Дружбы" I степени от главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.