Усманов: экономика Узбекистана долго жила в королевстве кривых зеркал

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Бизнесмен Алишер Усманов заявил в интервью Forbes, что собирается вложить в социальные проекты в Узбекистану до конца следующего года 300–400 млн долларов.

Он заявил, что уже вложил 100 млн долларов в строительство Исламского центра в Ташкенте.

"Через наш фонд мы вкладываем в развитие сел и кишлаков Узбекистана. Есть совместная программа правительства Узбекистана с Всемирным банком. Один из проектов программы — развитие кишлаков, в том числе на моей малой родине в Намангане. В этот проект мы вложим в общей сложности 100 млн долларов. Еще будет спортивно-инвестиционный проект. Это еще 100 млн долларов", - заявил он.

Усманов отметил, что нынешний президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев настоящий патриот и не допустит "коррозии государства Узбекистан".

"Он достаточно самобытный. И, возможно, это будет новый тип восточного руководителя, который хочет прогресса в экономике. Я в это верю", - подчеркнул Усманов.

Он пояснил, что в Узбекистане долгое время была квазикапиталистическая система, основанная на советском госплане. Новый президент, получив такое наследство, пошел на резкие изменения в политике и экономике.

© Sputnik / Владимир Астапкович Алишер Усманов стал бизнесменом года по версии Forbes

"В политике успехи или неудачи определяются очень быстро — успехи Узбекистана в политике налицо, их признал весь мир. Политзаключенных освободили, страна стала гораздо более открытой, поток туристов сильно вырос. А в экономике надо идти очень осторожно, она искажена, долго жила в королевстве кривых зеркал. Здесь надо действовать очень аккуратно, с целью повышения благосостояния народа надо изменить экономику в сторону нормальной, где будет конкуренция и где государство сохранит определенное участие, но двигать экономический прогресс будут частные инвестиции, в первую очередь иностранные", - добавил бизнесмен.

Усманов считает, что сейчас в Узбекистане есть все возможности для бизнеса.

"Народ Узбекистана мудрый, думаю, он этими возможностями воспользуется. А я чем смогу помогу", - сказал он.

Российский Forbes признал Алишера Усманова бизнесменом года. В 2018 году он провел рекордное количество крупнейших сделок – вывел "Мегафон" с Лондонской биржи, перевел USM Holdings из офшорной юрисдикции в Россию.

Кроме того, миллиардер продал долю в ФК "Арсенал" за более чем 500 миллионов фунтов и заключил договор с владельцем Alibaba Джеком Ма о совместной работе с Aliexpress в России. В октябре Усманов отказался от руководства Mail.ru Group, он передал руководство молодым менеджерам.