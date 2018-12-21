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Зона беспошлинной торговли Duty free Winston

В Узбекистане изменили правила получения лицензий для магазинов Duty Free

© Sputnik / Алексей Никольский
Экономика
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В первую очередь власти сократили список необходимых документов, также скорректированы требования к обустройству таможенных складов.

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Кабинет министров Узбекистана утвердил положения, меняющие порядок лицензирования магазинов Duty Free, сообщает Norma.uz.

Теперь желающие открыть такую торговую точку не должны будут получать заключения органов государственного пожарного и санитарного надзора, также сокращен перечень необходимых документов.

В ближайшее время лицензии начнут оформлять в виде электронного документа и направлять лицензиату через информационную систему "Лицензия", для этого соискателя просят пройти регистрацию в единой системе идентификации.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В каких городах Узбекистана появятся магазины Duty Free

"Склады и магазины беспошлинной торговли наряду с охранной и противопожарной сигнализациями должны быть оборудованы круглосуточной системой видеонаблюдения. Системы устанавливаются в местах, определенных лицензирующим органом, и позволяют просматривать записи с разных сторон в течение 3-х месяцев", - уточняется в тексте.

В середине ноября стал известен список городов, в которых появятся магазины беспошлинной торговли Duty free. Среди них – Самарканд, Бухара, Хива и Шахрисабз.

Теги:
закон, Узбекистан, Пошлина, магазин



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