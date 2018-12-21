Рейтинговое агентство Fitch присвоило Узбекистану рейтинг "BB-"

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Узбекистану долгосрочный рейтинг "BB-" в местной и иностранной валюте, сообщает РИА Новости.

Прогноз стабилен и, как подчеркивают аналитики, это связано с небольшим уровнем госдолга и данными по высокому росту экономики, особенно по сравнению с другими странами, которые отличаются сильной сырьевой зависимостью и высокой инфляцией.

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Кроме того, в агентстве прогнозируют рост экономики от 5% до 5,3%. Он будет происходить за счет государственных инвестиций в стратегические проекты, а также инфраструктурных и жилищных расходов.

Если республика покажет прогресс в укреплении макроэкономической стабильности, то рейтинги страны будут еще повышаться. Однако устойчивое снижение валютных резервов и ослабление суверенного баланса могут привести к негативным последствиям.