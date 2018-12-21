Узбекистанцы смогут класть деньги на карту через банкоматы

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Держателям UzCard предоставляют новую услугу – возможность класть деньги на карты через банкоматы, сообщает Norma.uz.
Изменения коснулись моделей Agrobank, Xalq banki, Ravnaq-bank, KDB и Hi-Tech bank. При этом минимальное число принимаемых купюр – одна, максимальное – без ограничений.
Если планируется загрузка очень большого количества денег, рекомендуется делать это частями.
В октябре стало известно о появлении банкоматов, конвертирующих иностранную валюту в сумы без комиссии. Курс устанавливается банком, обслуживающим конкретную модель, а комиссия за конвертацию не взимается.
Кроме того, в 2018 году правительство приняло постановление об установке автоматизированных пунктов обмена валюты, работающих в круглосуточном режиме.