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Банкомат

Узбекистанцы смогут класть деньги на карту через банкоматы

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Экономика
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Банки предоставляют услугу держателям Uzcard, минимальное количество купюр – одна, максимальное – без ограничений.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Держателям UzCard предоставляют новую услугу – возможность класть деньги на карты через банкоматы, сообщает Norma.uz.

Изменения коснулись моделей Agrobank, Xalq banki, Ravnaq-bank, KDB и Hi-Tech bank. При этом минимальное число принимаемых купюр – одна, максимальное – без ограничений.

Снятие денежных средств в банкомате
CHANDAN KHANNA / AFP
В Узбекистане появились банкоматы, конвертирующие валюту в сумы без комиссии

Если планируется загрузка очень большого количества денег, рекомендуется делать это частями.

В октябре стало известно о появлении банкоматов, конвертирующих  иностранную валюту в сумы без комиссии. Курс устанавливается банком, обслуживающим конкретную модель, а комиссия за конвертацию не взимается.

Кроме того, в 2018 году правительство приняло постановление об установке автоматизированных пунктов обмена валюты, работающих в круглосуточном режиме.

Теги:
валюта, Узбекистан, Банкоматы



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