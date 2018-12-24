Доллар и евро упорно растут – курс валют в Узбекистане

Центральный банк Узбекистана с 25 декабря установил новый обменный курс американской и европейской валют.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Курс доллара по отношению к суму снова вырос. Как следует из данных Центробанка Узбекистана, по сравнению с прошлой неделей американская валюта прибавила 12,96 сума, достигнув отметки 8339, 55 сума.

Евро также продемонстрировал резкий скачок – на 65,83 сума, составив 9479,57 сума.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Махамадиев: Центробанк Узбекистана заинтересован в снижении долларизации

Не отстал от европейской валюты и английский фунт – его рост составил 56,76 сума. На этой неделе он будет стоить 10532,85 сума.

Лишь рубль потерял на этой неделе, однако незначительно – 3,79 сума, составив 120,91 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.



