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Транспортно-логистический комплекс

Национальная поддержка: как Узбекистан будет стимулировать экспорт

© Sputnik / Станислав Савин
Экономика
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Министерство внешней торговли будет контролировать национальную систему поддержки экспорта.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. В Узбекистане появится национальная система поддержки экспорта - узбекский лидер утвердил постановление об усилении содействия и стимулирования экспорта.

В Узбекистане будет создана сеть информационно-консультационных центров. В них экспортеров будут консультировать по вопросам маркетинга, ценообразования, транспортной логистики, сертификации, стандартизации и контроля качества, налогового и таможенного администрирования.

Экспортеры также получать содействие в поиске иностранного покупателя и сопровождение переговорного процесса до этапа заключения экспортного контракта, включая его подготовку. 

Кроме того, запланирована реализация программы Made in Uzbekistan по продвижению узбекских брендов и товаров за рубежом.

Теги:
Торговля, Экспорт, Узбекистан



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