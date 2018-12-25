Национальная поддержка: как Узбекистан будет стимулировать экспорт

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. В Узбекистане появится национальная система поддержки экспорта - узбекский лидер утвердил постановление об усилении содействия и стимулирования экспорта.

В Узбекистане будет создана сеть информационно-консультационных центров. В них экспортеров будут консультировать по вопросам маркетинга, ценообразования, транспортной логистики, сертификации, стандартизации и контроля качества, налогового и таможенного администрирования.

Экспортеры также получать содействие в поиске иностранного покупателя и сопровождение переговорного процесса до этапа заключения экспортного контракта, включая его подготовку.

Кроме того, запланирована реализация программы Made in Uzbekistan по продвижению узбекских брендов и товаров за рубежом.