Пенсии в Узбекистане рассчитают из суммы страховых взносов

Эти изменения коснутся индивидуальных предпринимателей и наемных работников, а также тех, кто работал за границей по найму.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. В Узбекистане снова вносят поправки в закон о пенсиях, сообщает Norma.uz.

"Для учета периода работы, выполняемой после 1 января 2019 года, ввиду отмены страховых взносов, будет засчитываться уже любая работа с начислением доходов в виде оплаты труда", - говорится в сообщении.

Кроме того, для отдельных категорий граждан – индивидуальных предпринимателей, их наемных работников, членов дехканских хозяйств и тех, кто работал за границей по найму, размер заработка для начисления пенсии будет определяться, исходя из суммы уплаченных страховых взносов, а с 2019 года – исходя из суммы оплаченного ЕСП (единого совокупного платежа).

В начале декабря президент Шавкат Мирзиёев поручил выплачивать работающим пенсионерам полные выплаты пенсий. Также он пообещал, что в следующем году выплаты увеличат с 8 до 10 минимальных размеров заработной платы.