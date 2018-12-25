Узбекистан занял 64 место в международном налоговом рейтинге

Исследование Paying Taxes 2019 проводит PwC в сотрудничестве со Всемирным банком.

ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. Узбекистан – на 64 месте в рейтинге налогообложения Paying Taxes 2019, сообщается в исследовании.

Его проводили специалисты крупной консалтинговой сети компаний PwC в сотрудничестве со Всемирным банком. Согласно анализу, общая налоговая ставка республики составляет 32,1%, это удельный вес налогов и взносов в прибыли компании.

Sputnik В Узбекистане понизили ставку налога на прибыль юридических лиц

В целом показатель ниже среднего значения по Центральной Азии и Восточной Европе – 32,8% и значительно ниже Организации экономического сотрудничества и развития – 40,2%.

При этом Казахстан на 56 месте, Таджикистан – на 136-м, Россия – на 53-м, Кыргызстан – на 150-м, а Азербайджан – на 28-м.

Исследование учитывает ряд показателей в налоговой сфере – количество платежей за год, время, необходимое для соответствия налоговому законодательству, применение системы НДС.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане повысили ставку налога на прибыль юридических лиц, с января он составил 12%, то есть уменьшится на 2%.