Элитный сорт табака научились выращивать в Узбекистане

Большая партия табака элитного сорта "Виржиния" пошла в собственное производство, а часть отправлена на экспорт соседям в составе готовой сигаретной продукции в Таджикистан, Кыргызстан, Грузию, Монголию.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. В Узбекистане научились выращивать высокоурожайный сорт табака "Виржиния", который обычно растет во влажном, тропическом климате и имеет он большой спрос на мировом рынке, сообщает NUZ.UZ.

Главным табакопроизводителем Узбекистана считается Ургутский район Самаркандской области. Там выращивали местные сорта "Никотино Рустико" (домашний махорочный табак), "Дюбек" и другие. СП "УЗБАТ" вместе с фермерами внедрили новые высокоурожайные сорта "Измир", "Басма". Работы по внедрению и выращиванию элитного табака "Виржиния" начались еще 10 лет назад. Ранее, несмотря на многолетние эксперименты советских ученых, этот сорт ранее не вызревал в республике.

Группа аграриев во главе с доктором сельхознаук Эльмурадом Умурзаковым и его зарубежными коллегами из группы "БАТ" вот уже десять лет работают с новым сортом. Селекционеры стали приучать "Виржинию" к Ургутским плантациям и резко континентальному климату Узбекистана. Только за последние три года инвесторы вложили 65 миллиардов, а запланировано еще около 50 миллиардов сумов.

В результате СП "УЗБАТ" вместе с учеными, дехканами-табаководами, фермерами удалось вырастить "Виржинию" в Узбекистане. К возделыванию этого сорта уже подключились более 200 фермерских хозяйств. Инвесторы полагают, что это позволит использовать на производстве вдвое больше местного табака. Экономия валютных средств за счет импортозамещения одной только "Вирджинии" составит несколько миллионов долларов в год.

По окончании сезона выращивания и сдачи сырья табаководы Самарканда отчитались: очередная большая партия табака "Виржиния" пошла в собственное производство, часть на глубокую переработку на ферментационном заводе, а часть отправлена на экспорт соседям в составе готовой сигаретной продукции в Таджикистан, Кыргызстан, Грузию, Монголию.