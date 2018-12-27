Бельгийская компания Picanol расширит присутствие в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Бельгийская компания Picanol, производящая высокотехнологичные ткацкие станки, расширит присутствие в Узбекистане. Тема обсуждалась на встрече посла республики в странах Бенилюкса Дилера Хакимова с менеджером-директором компании Picanol Томасом Дикоком и менеджером по продажам Валентином Циклаури. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
"В ходе беседы представители Picanol отметили, что сегодня имеют партнеров практически в каждом регионе Узбекистана, где производят текстильную продукцию на их оборудовании", — отметили в пресс-службе.
Пряжу мирового стандарта начнут выпускать в Каракалпакстане с 2019 года >>>
В уходящем году компания поставила в республику 350 ткацких станков — это в десять раз больше, чем в прошлом.