Бельгийская компания Picanol расширит присутствие в Узбекистане

В настоящее время у компании есть партнеры почти в каждом регионе республики, где производят текстильную продукцию на ее оборудовании.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Бельгийская компания Picanol, производящая высокотехнологичные ткацкие станки, расширит присутствие в Узбекистане. Тема обсуждалась на встрече посла республики в странах Бенилюкса Дилера Хакимова с менеджером-директором компании Picanol Томасом Дикоком и менеджером по продажам Валентином Циклаури. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

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Переговоры состоялись в соответствии с постановлением президента "О Программе мер по дальнейшему развитию текстильной и швейно-трикотажной промышленности на 2017-2019 годы". Согласно документу, до 2020 года страна должна перейти к полной переработке заготовленного хлопкового волокна, увеличить производство промышленной продукции более чем в 2,7 раза — для поставки на внутренний и внешний рынки.

"В ходе беседы представители Picanol отметили, что сегодня имеют партнеров практически в каждом регионе Узбекистана, где производят текстильную продукцию на их оборудовании", — отметили в пресс-службе.

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В уходящем году компания поставила в республику 350 ткацких станков — это в десять раз больше, чем в прошлом.