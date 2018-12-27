В Узбекистане подвели итоги аукциона с государственными ценными бумагами

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Министерство финансов и Центробанк Узбекистана опубликовали итоги аукциона по размещению полугодовых государственных ценных бумаг (ГЦБ) общим объемом выпуска 200 миллиардов сумов. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

В аукционе приняли участие десять дилеров, которые подали в общей сложности 239,27 тысячи конкурентных заявок на сумму 223 миллиарда сумов.

"В ходе аукциона было размещено 197,1 тысячи штук государственных ценных бумаг (98,5% от общего объема выпуска) на сумму 184,1 миллиарда сумов", — говорится в сообщении.

© Sputnik / Григорий Сысоев На Лондонской фондовой бирже впервые размещены облигации в узбекских сумах

По истечении шести месяцев, то есть 26 июня 2019 года, общий объем погашения размещенных на аукционе государственных ценных бумаг составит 197,1 миллиарда сумов.

"Средневзвешенная доходность ценных бумаг составила 14,1% годовых, при минимальном уровне доходности — 13,7% и максимальной доходности или по цене отсечения — 15,1%", — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что процентные выплаты по ГЦБ будут производиться в течение всего срока их обращения в соответствии с условиями выпуска. Процентные доходы владельцев ГЦБ освобождены от налога на доходы.