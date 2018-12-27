В Узбекистане подвели итоги аукциона с государственными ценными бумагами

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Министерство финансов и Центробанк Узбекистана опубликовали итоги аукциона по размещению полугодовых государственных ценных бумаг (ГЦБ) общим объемом выпуска 200 миллиардов сумов. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.
В аукционе приняли участие десять дилеров, которые подали в общей сложности 239,27 тысячи конкурентных заявок на сумму 223 миллиарда сумов.
"В ходе аукциона было размещено 197,1 тысячи штук государственных ценных бумаг (98,5% от общего объема выпуска) на сумму 184,1 миллиарда сумов", — говорится в сообщении.
"Средневзвешенная доходность ценных бумаг составила 14,1% годовых, при минимальном уровне доходности — 13,7% и максимальной доходности или по цене отсечения — 15,1%", — сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что процентные выплаты по ГЦБ будут производиться в течение всего срока их обращения в соответствии с условиями выпуска. Процентные доходы владельцев ГЦБ освобождены от налога на доходы.