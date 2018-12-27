Центробанк представил данные о состоянии внешнего долга Узбекистана

По сравнению с началом года совокупный внешний долг страны вырос на 4,2% или 664,3 миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Объем совокупного внешнего долга Узбекистана на 1 октября 2018 года составил 16,4 миллиарда долларов, сообщает Центральный банк республики. При этом государственный внешний долг составил восемь миллиардов долларов — это более половины от совокупного долга страны.

Частный внешний долг составил 7,7 миллиарда долларов или 47% от совокупного внешнего долга.

По данным регулятора, рост задолженности за девять месяцев приходится на государственный сектор (1,1 миллиарда долларов). Задолженность частного сектора стала меньше на 466,2 миллиона долларов.

"Таким образом, государственный внешний долг сохранил тенденцию роста за счет привлечения новых заимствований для финансирования государственных проектов", — отметили в Центробанке.

С января по сентябрь частный сектор привлек заимствований на общую сумму 536,3 миллиона долларов. На банки пришлось 340 миллионов долларов, предприятия нефтегазовой и энергетической отрасли — 57,8 миллиона долларов, предприятия текстильной отрасли — 25,3 миллиона долларов и предприятия других секторов — 113,3 миллиона долларов.

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