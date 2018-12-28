Большие планы: в 2019 году в Узбекистане значительно увеличатся инвестиции

По словам президента Шавката Мирзиёева, этот показатель должен вырасти на 16% - до 17 миллиардов долларов.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. В 2019 году инвестиции в экономику Узбекистана должны вырасти на 16% - до 17 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.

Об этом президент Шавкат Мирзиёев заявил в ходе ежегодного послания палатам парламента утром 28 декабря.

"В 2019 году за счет всех источников планируется освоить 138 триллионов сумов инвестиций, что на 16% больше в сравнении с 2018 годом", - сказал глава государства.

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При этом власти планируют в полтора раза увеличить размеры прямых иностранных инвестиций и довести их до 4,2 миллиарда долларов. Также введут в строй 142 современных предприятия.

Ранее сообщалось, что Мирзиёев назвал инвестиции "драйвером роста экономики", который способствует развитию других сфер и регионов страны, привлечению новых технологий и квалифицированных специалистов.

Впервые Шавкат Мирзиёев выступил с посланием в декабре 2017 года.