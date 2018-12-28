В Москве задержали уроженцев ЦА, производивших поддельную икру

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали граждан республик Центральной Азии за производство поддельной красной икры, сообщает Sputnik Таджикистан.

Они изъяли более 5,5 тонны продукта и провели проверочную закупку, а затем исследование, которое не выявило ДНК рыб. Цех производил в среднем 4-5 тысяч банок в день, теперь фальсификат изъят из оборота.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о правилах покупки качественной икры. Потребителям советуют внимательно читать этикетки к товарам – на них должны быть указаны название рыбы, дата изготовления и фасовки. При этом хранить продукт необходимо в холодильнике, температура также указана на банке. Икру лучше не оставлять в открытой жестяной банке, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.