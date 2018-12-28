Как на Западе: узбекистанцам - владельцам нескольких квартир повысят налоги

Во многих развитых странах выплаты на собственность традиционно высоки, там граждане могут себе позволить недвижимость в соответствии с доходами. Узбекистан перенимает зарубежный опыт.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о новом порядке уплаты налога на имущество физлицами, его опубликовала УзА.

До 1 мая 2019 года Министерство финансов совместно с Государственным налоговым комитетом должны внести предложения о повышении ставок для владельцев нескольких квартир или домов.

Это решение принято на основе зарубежного опыта – во многих странах Запада граждане могут себе позволить только такую недвижимость, которая соответствует их доходам. В Узбекистане налог на недвижимость был традиционно небольшим.

Кроме того, таким образом власти надеются снизить цены на квадратный метр жилья на вторичном рынке – владельцы, предположительно, после повышения налогов сразу постараются продать "лишнее".