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В Фергане состоялась церемония награждения Ferghana business awards – 2018

В Фергане впервые наградили лучших инвесторов и предпринимателей

Пресс-служба Госкоминвестиций Узбекистана
Экономика
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Мероприятие организовали хокимият области и территориальные управления Государственного комитета Узбекистана по инвестициям.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В церемонии награждения Ferghana business awards – 2018 приняли участие более 150 предпринимателей и инвесторов, сообщили в пресс-службе Госкоминвестиций. Были определены победители по 16 номинациям, среди которых — "Самый активный молодой предприниматель года", "Самая лучшая и активная женщина-предприниматель года",  "Самый лучший работодатель предприятия года".

Подводя итоги уходящего года, специалисты комитета отметили, что на сегодняшний день реализован 461 проект по комплексному развитию Ферганской области, общая сумма которых составила 2,7 триллиона сумов. В области появилось свыше семи тысяч рабочих мест.

Мужчина сидит у компьютера
© pixabay
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Для реализации проектов коммерческие банки выделили кредиты на сумму 1,104 триллиона сумов, еще 64,2 миллиона долларов были направлены на внедрение иностранных инвестиций.

"Особое внимание уделяется предприятиям, производящим импортозамещающие товары, включая медикаменты, электротехнику, товары широкого потребления", — отметили в пресс-службе.

С начала года в Ферганской области зарегистрировано 70 предприятий с иностранным капиталовложением, все они ведут активную деятельность.

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Теги:
Ферганская область, Инвестиции, предприниматели



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