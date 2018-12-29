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Алмалыкский горно-металлургический комбинат. Архивное фото

На развитие Алмалыкского комбината привлекут более 180 миллионов долларов

© Sputnik / Н. Бобров
Экономика
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В частности, планируется модернизировать медную обогатительную фабрику, медеплавильный и цинковый заводы.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Компания SFI Management Group, которая осуществляет доверительное управление Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом (АГМК), намерена привлечь свыше 180 миллионов долларов инвестиций в рамках программы его развития. Об этом сообщили в пресс-службе Госкоминвестиций.

"Крупнейшей нашей инициативой является освоение месторождения Ешлик I. По прогнозным оценкам, после запуска с 2027 года здесь будет добываться до 23 миллионов тонн медно-молибденовой руды ежегодно", — рассказали представители комбината.

Кроме того, планируется расширить производственные мощности по добыче и переработке сырья на месторождениях Кальмакир и Сары-Чеку, а также модернизировать медную обогатительную фабрику, медеплавильный, цинковый заводы.

Ожидается, что в будущем появится возможность довести стабильную добычу медно-молибденовой руды на карьерах до 40,3 миллиона тонн ежегодно, а также реконструировать и обновить основное технологическое оборудование этих подразделений.

Еще один проект — строительство подземного рудника "Междуречье", он пока находится на ранней стадии реализации.

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Теги:
Узбекистан, Металлургия, ОАО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"



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