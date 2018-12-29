Узбекистан сможет перевозить газ через территорию Казахстана

В конце декабря представители сторон впервые подписали соглашение, газом обеспечат потребителей в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. Национальные газовые операторы "Узтрансгаз" и "КазТрансГаз" подписали соглашение о транзите узбекистанского газа через территорию Казахстана, сообщает пресс-служба казахстанской компании.

"Транзит узбекского газа по территории Казахстана позволит обеспечить энергетический баланс города Ташкент в зимний период. По условиям соглашения через территорию Казахстана должно транспортироваться до 1 млрд кубометров узбекского газа. Договор подписан 29 декабря 2018 года", - уточняется в сообщении.

Транспортировки будут осуществлять по магистральному газопроводу "Газли – Шымкент" и "Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек – Алматы". Соглашение вступает в силу с даты его подписания – 29 декабря.

По мнению экспертов, эта договоренность придаст новый импульс взаимоотношениям двух стран в нефтегазовой сфере, сделает их более конструктивными и взаимовыгодными.