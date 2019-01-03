20:40 03 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB119.85
  • EUR9533.34
  • USD8336.25
Поиск
Монеты евро. Иллюстративное фото.

Центробанк Узбекистана обновил цены на золотые и серебряные монеты

© Flickr/ Daniel Rubio
Экономика
Получить короткую ссылку
265 0 0

Монеты из драгоценных металлов, посвященные юбилейным датам и памятным событиям, продолжают дорожать.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Центробанк Узбекистана со 2 января ввел новые цены на памятные монеты из драгоценных металлов.

Как следует из информации в Telegram-канале финансового регулятора, стоимость одной золотой монеты составит 13, 3млн сумов. Таким образом, она подорожала за неделю на 200 тысяч сумов.

Стоимость серебряной монеты составит 257 тысяч сумов, она подорожала на 13 тысяч сумов.

Напомним, ЦБ в качестве пилотного проекта выпустил в обращение памятные монеты из золота и серебра. На продажу представлены выпущенные в 1994-2009 годах 2 вида золотых и 14 видов серебряных монет, изготовленных из металлов пробы 999,9 и весом 31,1 грамма. Общее количество выставляемых на продажу монет — 1900 золотых и 6900 серебряных.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Такие разные, или История елочных игрушек СССР – фотопарад
Новогоднюю елочку из бутылок от чачи сделали в Батуми
Похмельная ель: новогоднее дерево из бутылок чачи сделали в Батуми
Как уберечься на скользкой дороге

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054