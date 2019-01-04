Путешествия и плов подорожали: как менялись цены в Узбекистане в 2018 году

В течение 2018 года тарифы на услуги и цены на непродовольственные товары устойчиво росли, цены на продукты колебались.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Инфляция в потребительском секторе Узбекистана в 2018 году составила 14,3%, сообщил Государственный комитет по статистике.

Цены на продовольственные товары в течение года выросли на 14,9%, на непродовольственные товары — на 12,5%, на услуги — на 15,8%.

"Больше всего за месяц цены на товары росли в январе (3,0 %) и декабре (2,3 %). В июне и июле 2018 года средний уровень цен товаров, напротив, снизился (на 0,6 % и 0,5 % в месяц), на что в значительной мере повлияло сезонное понижение цен на плодоовощную продукцию", - говорится в сообщении.

В течение 2018 года тарифы на услуги и цены на непродовольственные товары устойчиво росли. Цены на продовольственные товары демонстрировали максимальный рост в январе (3,5%) и максимальное снижение в июле (- 2,3%). Услуги за 12 месяцев стали дороже на 15,8%, продовольственные товары – на 14,9 % и непродовольственные товары – на 12,5 %.

В среднегодовом выражении (за январь-декабрь 2018 года к январю-декабрю 2017 года) продовольственные товары подорожали на 20,1%.

Относительно конца 2017 года выросли цены на все основные группы продовольственных товаров, за исключением яиц, которые за год стали дешевле на 0,5 %.

Хлебопродукты за год подорожали на 28,5%, мясо, птица и рыба — на 21,7%, молочные продукты — на 12,9%, масло и жиры — на 8,7%, плодоовощная продукция — на 4,7%, безалкогольные напитки — на 4,8%, алкогольные — на 15,8%.

Рис за год стал дороже на 62,5% за год. При этом рост цен на него был максимальным в Хорезмской области (более чем в 1,9 раза).

С августа 2018 года устойчиво росли цены на продукцию птицеводства. За август-декабрь яйца прибавили в цене 32,1%, мясо домашней птицы (кроме окорочков) — 20,6%, куриные окорочка и голень — 12,7%.

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Картофель за год подешевел во всех регионах Узбекистана. Капуста, напротив, значительно подорожала — в среднем в 2,4 раза за год.

Из непродовольственных товаров в течение 2018 года больше всего подорожали табачные изделия — цены на них выросли на 28%, горючее для автомобилей — на 23,4%, строительные материалы — на 18,6%, а также книги, газеты и журналы — на 16,4%. Одежда стала дороже на 11,6%, товары личной гигиены — на 8,6%, средства связи — на 8,5%, личный транспорт — на 7%, моющие и чистящие средства — на 6,4%, медикаменты — на 5,3%.

Рост цен на стройматериалы стабилизировался со второго полугодия. Если в первом полугодии он составил 17,3%, то во втором — лишь 0,1%. Кирпич за 12 месяцев подорожал на 52,1%, цемент — на 21,7%, обои — на 21,2%, шифер — на 14,8%, шпатлевка — на 14,1%, пиломатериалы — на 9,9%, краски — на 8,9%, линолеум и ламинированные плиты — на 8,8%.

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Ключевым фактором роста цен на платные услуги населению в прошлом году стало повышение тарифов на услуги бытового характера на 12,2% и пассажирского транспорта на 14,8%, но ощутимее всего — на жилищно-коммунальные услуги — на 25,6%.

За холодное водоснабжение и канализацию плата увеличилась на 46,9%, взносы членов ТЧСЖ — на 27,2%, плата за отопление — на 24,6%, электроэнергию и горячее водоснабжение — 22,4% и сетевой газ — на 21,5%.

В декабре во всех регионах Узбекистана, за исключением Навоийской, Сырдарьинской, Ташкентской областей и Ташкента, были введены повышенные цены на услуги холодного водоснабжения и канализации. В среднем по республике рост тарифов за месяц составил 13%.

Тарифы на горячее водоснабжение и отопление в декабре повысились на 10% в шести регионах (в Бухарской, Самаркандской, Ташкентской, Ферганской, Хорезмской областях и Ташкенте).

Услуги железнодорожного транспорта в 2018 году подорожали на 28,6%, автомобильного — на 15,8%, воздушного транспорта — на 5,7%.

Услуги по отдыху стали дороже на 19,3% , услуги образования — на 17%, спортивные услуги — на 15,5%, услуги связи — на 11,7%, медицинские услуги — на 7,9%, услуги дошкольных образовательных учреждений — на 6,4%, услуги учреждений культуры — на 5,5%, цены на услуги страхования не изменились.