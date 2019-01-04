Путешествия и плов подорожали: как менялись цены в Узбекистане в 2018 году

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Инфляция в потребительском секторе Узбекистана в 2018 году составила 14,3%, сообщил Государственный комитет по статистике.
Цены на продовольственные товары в течение года выросли на 14,9%, на непродовольственные товары — на 12,5%, на услуги — на 15,8%.
"Больше всего за месяц цены на товары росли в январе (3,0 %) и декабре (2,3 %). В июне и июле 2018 года средний уровень цен товаров, напротив, снизился (на 0,6 % и 0,5 % в месяц), на что в значительной мере повлияло сезонное понижение цен на плодоовощную продукцию", - говорится в сообщении.
В среднегодовом выражении (за январь-декабрь 2018 года к январю-декабрю 2017 года) продовольственные товары подорожали на 20,1%.
Относительно конца 2017 года выросли цены на все основные группы продовольственных товаров, за исключением яиц, которые за год стали дешевле на 0,5 %.
Хлебопродукты за год подорожали на 28,5%, мясо, птица и рыба — на 21,7%, молочные продукты — на 12,9%, масло и жиры — на 8,7%, плодоовощная продукция — на 4,7%, безалкогольные напитки — на 4,8%, алкогольные — на 15,8%.
Рис за год стал дороже на 62,5% за год. При этом рост цен на него был максимальным в Хорезмской области (более чем в 1,9 раза).
С августа 2018 года устойчиво росли цены на продукцию птицеводства. За август-декабрь яйца прибавили в цене 32,1%, мясо домашней птицы (кроме окорочков) — 20,6%, куриные окорочка и голень — 12,7%.
Из непродовольственных товаров в течение 2018 года больше всего подорожали табачные изделия — цены на них выросли на 28%, горючее для автомобилей — на 23,4%, строительные материалы — на 18,6%, а также книги, газеты и журналы — на 16,4%. Одежда стала дороже на 11,6%, товары личной гигиены — на 8,6%, средства связи — на 8,5%, личный транспорт — на 7%, моющие и чистящие средства — на 6,4%, медикаменты — на 5,3%.
Рост цен на стройматериалы стабилизировался со второго полугодия. Если в первом полугодии он составил 17,3%, то во втором — лишь 0,1%. Кирпич за 12 месяцев подорожал на 52,1%, цемент — на 21,7%, обои — на 21,2%, шифер — на 14,8%, шпатлевка — на 14,1%, пиломатериалы — на 9,9%, краски — на 8,9%, линолеум и ламинированные плиты — на 8,8%.
За холодное водоснабжение и канализацию плата увеличилась на 46,9%, взносы членов ТЧСЖ — на 27,2%, плата за отопление — на 24,6%, электроэнергию и горячее водоснабжение — 22,4% и сетевой газ — на 21,5%.
В декабре во всех регионах Узбекистана, за исключением Навоийской, Сырдарьинской, Ташкентской областей и Ташкента, были введены повышенные цены на услуги холодного водоснабжения и канализации. В среднем по республике рост тарифов за месяц составил 13%.
Тарифы на горячее водоснабжение и отопление в декабре повысились на 10% в шести регионах (в Бухарской, Самаркандской, Ташкентской, Ферганской, Хорезмской областях и Ташкенте).
Услуги железнодорожного транспорта в 2018 году подорожали на 28,6%, автомобильного — на 15,8%, воздушного транспорта — на 5,7%.
Услуги по отдыху стали дороже на 19,3% , услуги образования — на 17%, спортивные услуги — на 15,5%, услуги связи — на 11,7%, медицинские услуги — на 7,9%, услуги дошкольных образовательных учреждений — на 6,4%, услуги учреждений культуры — на 5,5%, цены на услуги страхования не изменились.