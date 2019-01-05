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Центральный банк Республики Узбекистан

ЦБ Узбекистана выдал лицензию новому банку

© Баходыр Мамаджанов
Экономика
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Уставной капитал кредитного учреждения составляет 100 миллиардов сумов.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Центробанк республики выдал лицензию на осуществление банковских операций акционерному обществу "Пойтахт банк". Его создание предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах по расширению масштаба строительства доступных многоквартирных домов в городе Ташкенте на 2017-2021 годы".

"Уставной капитал банка стопроцентно сформирован за счет средств хокимията города Ташкента и составляет 100 миллиардов сумов", — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Пост председателя Совета банка занял Лутфилла Исматуллаев, начальник главного финансового управления хокимията столицы. Председателем правления кредитного учреждения стал Кахрамон Арипов.

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Теги:
Ташкент, Лицензия, банки



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