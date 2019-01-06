Где в Узбекистане самые дорогие и дешевые продукты

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Государственный комитет по статистике опубликовал список городов Узбекистана с самыми низкими и высокими ценами на разные виды продовольственных товаров. Так, самая дорогая говядина — в Чирчике (52 тысячи сумов за килограмм), а самая дешевая — в Нукусе (26 тысяч сумов за килограмм).

Максимальная стоимость килограмма баранины в Ташкенте — 46,6 тысячи сумов, минимальная — в Джизаке (28 тысяч сумов).

Столица стала лидером по самой высокой цене не только на баранину, но и на картофель, лук, морковь, яйца и рис. Дешевле всего последние три вида товаров можно купить в Намангане, Андижане и Гулистане соответственно.

Ранее сообщалось, что инфляция в потребительском секторе Узбекистана в прошлом году составила 14,3%. Цены на продовольственные товары в течение года выросли на 14,9%, на непродовольственные товары — на 12,5%, на услуги — на 15,8%.

В частности, хлебопродукты за год подорожали на 28,5%, мясо, птица и рыба — на 21,7%, молочные продукты — на 12,9%, масло и жиры — на 8,7%, плодоовощная продукция — на 4,7%, безалкогольные напитки — на 4,8%, алкогольные — на 15,8%.