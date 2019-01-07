Доллар растет, евро падает – курс валют в Узбекистане

По данным на понедельник американская валюта подросла на 0,82 сума, европейская потеряла 34,92 сума.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В Узбекистане доллар растет, а евро падает, следует из отчета в Telegram-канале Центрального банка в понедельник.

Американская валюта выросла на 0,82 сума, европейская сильно потеряла – 34,92 сума.

При этом английский фунт вырос на 18,55 сума, а рубль – на 3,51.

Центробанк оказывает влияние на уровень спроса и предложения иностранной валюты, проводя денежно-кредитную политику. Он стремится сдержать рост денежной массы и повысить привлекательность активов в национальной валюте.

Как ранее заявлял начальник управления департамента денежно-кредитной политики регулятора Рустам Махамадиев, на сегодня главная цель Центробанка – обеспечение стабильности цен. В среднесрочной перспективе он намерен перейти к инфляционному таргетированию.