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Табло курса евро в витрине операционной кассы

Доллар растет, евро падает – курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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По данным на понедельник американская валюта подросла на 0,82 сума, европейская потеряла 34,92 сума.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В Узбекистане доллар растет, а евро падает, следует из отчета в Telegram-канале Центрального банка в понедельник.

Американская валюта выросла на 0,82 сума, европейская сильно потеряла – 34,92 сума.

При этом английский фунт вырос на 18,55 сума, а рубль – на 3,51.

Центробанк оказывает влияние на уровень спроса и предложения иностранной валюты, проводя денежно-кредитную политику. Он стремится сдержать рост денежной массы и повысить привлекательность активов в национальной валюте.

Как ранее заявлял начальник управления департамента денежно-кредитной политики регулятора Рустам Махамадиев, на сегодня главная цель Центробанка – обеспечение стабильности цен. В среднесрочной перспективе он намерен перейти к инфляционному таргетированию.

Курс валют на 7 января
Telegram-канал Центробанка
Курс валют
Теги:
Узбекистан, Курс валют, валюта



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