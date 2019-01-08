В Узбекистане банки будут наказывать за одностороннее изменение ставок

Центробанк пригрозил коммерческим организациям жесткими мерами за одностороннее изменение процентных ставок по кредитам и депозитам.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Центральный банк Узбекистана пообещал применять жесткие меры к коммерческим банкам за изменение процентных ставок по кредитам и депозитам без уведомления клиентов, сообщается в Telegram-канале ЦБ.

"Выявлены случаи наличия в договорах условий, предоставляющих банкам право в одностороннем порядке изменения процентных ставок по выданным кредитам и привлеченным депозитам, а также комиссий за свои услуги – что является нарушением прав потребителей", - говорится в сообщении.

Граждан, пострадавших в таких ситуациях, просят обращаться в Службу защиты потребителей банковских услуг Центрального банка.