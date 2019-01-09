Узбекистан стал одним из лидеров по закупкам автомобилей из РФ

Россия за 11 месяцев 2018 года продала в зарубежные страны 26 тысяч легковых автомобилей. Узбекистан оказался на третьей строчке списка, куда было ввезено наибольшее количество авто.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Узбекистан занял третью строчку в списке стран-лидеров по объему импорта автомобилей из России.

Согласно оценке аналитического агентства "АВТОСТАТ", за 11 месяцев 2018 года из Российской Федерации в другие страны (кроме государств, входящих в Евразийский экономический союз) было экспортировано 26 тысяч легковых автомобилей.

© Sputnik / Вадим Шекун В России отзывают крупную партию автомобилей Ravon

"Лидирует по этому показателю Чехия, куда за отчетный период было ввезено 6,3 тысячи машин российской сборки. На второй строчке данного рейтинга находится Украина (3,8 тысячи штук), а замыкает первую тройку Узбекистан (3,1 тысячи штук)", - говорится в сообщении агентства.

Также довольно существенные экспортные поставки пришлись на Латвию и Азербайджан (2,9 тысячи и 2,4 тысячи единиц соответственно).

Что касается поставок автомобилей в Россию, то здесь лидирующие позиции занимают Япония (69 тысяч штук) и Германия (34,7 тысячи штук). На долю этих двух стран приходится около половины (48,7%) всего импорта.

Цены на Ravon в России поднялись на 20-50 тысяч рублей >>>

На третьем месте списка по покупкам за 11 месяцев 2018 года находятся США, которые поставили для России 18,8 тысячи авто. Следом идет Великобритания, откуда в Россию было ввезено 16,5 тысячи легковых машин. Замыкает же пятерку крупнейших импортеров Таиланд с показателем 10,3 тысячи единиц.