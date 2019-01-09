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Узбекистан стал одним из лидеров по закупкам автомобилей из РФ

© Sputnik / Анар Мовсумов
Экономика
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Россия за 11 месяцев 2018 года продала в зарубежные страны 26 тысяч легковых автомобилей. Узбекистан оказался на третьей строчке списка, куда было ввезено наибольшее количество авто.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Узбекистан занял третью строчку в списке стран-лидеров по объему импорта автомобилей из России.

Согласно оценке аналитического агентства "АВТОСТАТ", за 11 месяцев 2018 года из Российской Федерации в другие страны (кроме государств, входящих в Евразийский экономический союз) было экспортировано 26 тысяч легковых автомобилей.

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© Sputnik / Вадим Шекун
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"Лидирует по этому показателю Чехия, куда за отчетный период было ввезено 6,3 тысячи машин российской сборки. На второй строчке данного рейтинга находится Украина (3,8 тысячи штук), а замыкает первую тройку Узбекистан (3,1 тысячи штук)", - говорится в сообщении агентства.

Также довольно существенные экспортные поставки пришлись на Латвию и Азербайджан (2,9 тысячи и 2,4 тысячи единиц соответственно).

Что касается поставок автомобилей в Россию, то здесь лидирующие позиции занимают Япония (69 тысяч штук) и Германия (34,7 тысячи штук). На долю этих двух стран приходится около половины (48,7%) всего импорта.

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На третьем месте списка по покупкам за 11 месяцев 2018 года находятся США, которые поставили для России 18,8 тысячи авто. Следом идет Великобритания, откуда в Россию было ввезено 16,5 тысячи легковых машин. Замыкает же пятерку крупнейших импортеров Таиланд с показателем 10,3 тысячи единиц.

Теги:
импорт, Экспорт, автомобиль, россия, Узбекистан



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