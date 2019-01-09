Литейно-механический завод в 2018 году поставил рекорд по экспорту

В 2019 году завод планирует освоить литье сцепных деталей вагонов и других новых изделий.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Литейно-механический завод в Ташкенте в 2018 году экспортировал продукцию на 950 тысяч долларов, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

В цехах завода в основном ведутся работы по строительству и ремонту грузовых вагонов, а также осуществляется литейное производство. Всего же на заводе функционирует 16 цехов, в которых установлено оборудование из Германии, России и Беларуси. В литейном цехе производят более 200 видов комплектующих. Например, объемные трехтонные комплектующие для ирригационного и водного хозяйства.

Литье изделий из чугуна в 2018 году составило 128,1% от общего плана и 2710,9 тонны. Литье изделий из стали составило 125% от плана. По сравнению с 2017 годом, стальных изделий произвели больше на 699 тонн, а чугунных изделий - на 594,4 тонны больше.

В ближайшее время завод планирует освоить литье сцепных деталей вагонов.

В 2018 году в литейном цехе завода было локализовано порядка 20 видов новой продукции. Налажено производство различных запасных частей и комплектующих тележки вагона, получены сертификаты международного формата. В 2018 году впервые в Узбекистане специалисты завода осуществили литейные работы тормозной части тележки.

В 2018 году на заводе произвели 295 вагонов (большинство - полувагоны), отремонтировали 581 грузовой вагон. Начиная с 2019 года предприятие планирует выпускать 24-метровые фитинговые платформы, предназначенные для перевозки контейнеров.