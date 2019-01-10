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Дробильно-сортировочное отделение дробильного цеха ГМК

В Узбекистане займутся реформированием Навоийского ГМК

© Sputnik / Павел Лисицын
Экономика
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На предприятии планируют создать проектный офис с рядом задач, среди которых внедрение современных методов корпоративного управления и улучшение качества финансовой отчетности.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. В Узбекистане начали проводить реформы на крупнейшем предприятии – Навоийском горно-металлургическом комбинате, сообщается в постановлении правительства, оно опубликовано на Lex.uz.

В ближайшее время там создадут проектный офис, он будет выполнять различные задачи, среди которых внедрение современных методов корпоративного управления и организация работ по преобразованию в акционерное общество, а также улучшение качества финансовой отчетности.

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Кроме того, власти намерены снизить себестоимость производимой продукции и ввести новую должность – заместителя генерального директора. Этот специалист будет заниматься внедрением современных методов корпоративного управления и финансового менеджемента, привлечением международных экспертов.

Теги:
комбинат, Узбекистан, Навои



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