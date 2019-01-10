В России увеличили надбавку к пенсии по возрасту

С 2019 года пожилым людям после 80 лет будут доплачивать еще 5,3 тысячи рублей.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В России увеличили размер надбавки к пенсии по возрасту, сообщает РИА Новости.

С 2019 года пенсионерам после 80 лет будут доплачивать еще 5334 рубля, перерасчет будет производиться автоматически.

При этом изменения будут касаться только пенсий по старости, а не социальных, выплат по потере кормильца или инвалидности I группы.

© Sputnik / Яков Берлинер Пенсии в Узбекистане рассчитают из суммы страховых взносов

В прошлом году в России прошла пенсионная реформа, она вызвала много споров и обсуждений в обществе. В июне премьер-министр Дмитрий Медведев предложил увеличить пенсионный возраст: до 65 лет – для мужчин, до 63 – для женщин. В июле законопроект поддержал профильный комитет Госдумы, а затем подписал президент Владимир Путин.

В Узбекистане также активно занимаются реформирование пенсионной системы. В конце декабря стало известно, что скоро пенсии будут рассчитывать из суммы страховых взносов.