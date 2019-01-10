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"АвтоВАЗ" продал более двух тысяч машин в Узбекистане в 2018 году

© Sputnik / Алексей Куденко
Экономика
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В Узбекистане компания занимает второе место по продажам, на первом — GM Uzbekistan.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Российский "АвтоВАЗ" за минувший год продал в Узбекистане 2,649 тысячи машин, сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию, предоставленную вице-президентом компании Яном Птачеком. Отмечается, что доля рынка производителя в Узбекистане составляет 3%, прирост — 357%.

Авторынок Узбекистана долго был представлен только машинами отечественного производства, однако все изменил взрывной рост продаж "АвтоВАЗа" в 2017 году. Сегодня РФ постоянно укрепляет позиции в этой сфере.

Так, в середине ноября компания LADA после ребрендинга открыла в Ташкенте автосалон, он стал 12-м в стране, а также представила автомобили LADA Granta и LADA Vesta Cross. С того времени в Узбекистане представлен весь модельный ряд LADA.

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Теги:
автомобили, Lada, Автоваз



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