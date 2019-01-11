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Продажа куриных яиц в регионах России

В России начали продавать упаковки с девятью яйцами вместо десяти

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Экономика
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Это связано с рыночными механизмами – сейчас очень много предложений от поставщиков, прослеживается даже избыток продукции, поэтому производители продают товар по себестоимости.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. На прилавках российских механизмов появились пачки с девятью куриными яйцами вместо 10, сообщает РИА Новости.

Это продукт подорожал еще в начале декабря из-за желания торговых сетей получить максимальную и быструю прибыль из-за повышения спроса перед новогодними праздниками.

Прилавок с мясом
© Sputnik / Николай Хижняк
Где в Узбекистане самые дорогие и дешевые продукты

Однако, по словам управляющего партнера компании Agro and Food Communications Ильи Березнюка, сегодня очень много предложений по куриным яйцам, прослеживается избыток, поэтому некоторые производители продают товар по себестоимости или ниже ее.

В Узбекистане яйца продают поштучно, при этом в последнее время на них, как и на другие продукты, значительно растут цены. В целом стоимость продовольственных товаров в течение 2018 года выросла на 14,9%, мясо, птица и рыба подорожали на 21,7%.

Теги:
Продажа, Россия, яйца



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