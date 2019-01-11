Предприятие Pet Agro Oil увеличит производство растительного масла

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Предприятие Pet Agro Oil, организованное два года назад компаниями Nortec Estate LLP (Северная Ирландия) и Tony Green (Узбекистан), намерено увеличить производство растительного масла.
"Сегодня деятельность предприятия расширяется. Это позволит производить в сутки 350 тонн растительного масла, три тысячи тонн томатной пасты, 2,5 тысячи тонн яблочного концентрата. После выхода на полную мощность будут обеспечены работой 800 местных жителей", — отметили в пресс-службе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который сегодня посетил предприятие.
Глава государства ознакомился с проектами по привлечению иностранных инвестиций в Самаркандскую область. Так, в этом году там планируется освоить 355 миллионов долларов.
"Также рассказано о проектах по организации совместным предприятием Azia Metall Prof оцинковки железа и полимеризации на территории свободной экономической зоны "Ургут", созданию интенсивного сада на площади 4,3 тысячи гектаров, организации хлопково-текстильных кластеров, капельному орошению, развитию птицеводства", — говорится в публикации.
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Глава государства дал указания относительно реализации проектов и призвал изучать зарубежный опыт, привлекать иностранных специалистов.