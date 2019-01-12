В Узбекистане упрощают получение кредитов

В 2019 году получить деньги в банке можно будет без предоставления документов о прописке по месту обращения.

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. К 1 апреля в Узбекистане намерены внедрить новый порядок кредитования, говорится в указе президента "О мерах по коренному совершенствованию процессов урбанизации".

"Центральному банку Республики Узбекистан совместно с коммерческими банками в срок до 1 апреля 2019 года разработать и внедрить новый порядок кредитования, отменяющий обязательное требование о прописке по месту обращения в банк по таким видам кредитов, как предпринимательский, потребительский, ипотечный и другие", - говорится в документе.

Также планируется реализовать принципиально новую жилищную политику и создать гражданам условия для свободного перемещения из сельской местности в города. Для этого власти займутся реформированием системы административного регулирования миграции.

Ранее сообщалось о том, что в Узбекистане впервые ввели частную собственность на землю, приватизация будет разрешена с 1 июля.