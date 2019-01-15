Немецкий банк предоставит Узбекитану долгосрочную кредитную линию

Кредитная линия на 100 миллионов евро будет предназначена для финансирования крупных инвестиционных проектов.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. На узбекско-немецком бизнес-форуме в Берлине Узнацбанк и немецкий KfW IPEX–Bank подписали базовое заемное соглашение на сумму 100 млн евро, сообщает пресс-служба Национального банка.

KfW IPEX–Bank предоставит Узнацбанку долгосрочную кредитную линию для финансирования крупных инвестиционных проектов, с минимальной суммой от 5 млн евро и со сроком до десяти лет.

"Основным преимуществом данного соглашения, по сравнению с другими привлеченными кредитными линиями европейских банков, является финансирование проектов во всех отраслях экономики, предполагающих импорт высокотехнологичного европейского оборудования и услуг из Германии и других стран Европейского союза под страховое покрытие экспортно-кредитных агентств (ЭКА), таких, как Euler Hermes, SACE и SERV", - отметили в Узнацбанке.

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KfW IPEX-Bank - банковское подразделение KfW Group, образованное в составе группы в 2008 году. Основная миссия KfW IPEX-Bank - поддержка экономики и деятельности компаний Германии и Европы в областях проектного и экспортного финансирования. Банк владеет активами в размере 30,1 млрд долларов.

Узбекско-немецкий бизнес-форум в Берлине прошел в Берлине 14 января накануне государственного визита в Германию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. По данным Государственного комитета по инвестициям, на форуме подписали соглашения на общую сумму свыше 4 миллиардов долларов.