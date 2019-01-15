Узнацбанк получит доступ к рынкам европейского капитала

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. На немецко-узбекском бизнес-форуме в Берлине Узнацбанк и AKA Bank подписали базовое заемное соглашение на сумму 100 млн евро, сообщает пресс-служба Национального банка.
"Ключевым преимуществом соглашения с ведущим немецким банком является возможность финансирования проектов в различных отраслях экономики, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса, под страховое покрытие ведущего экспортно-кредитного агентства (ЭКА) Европы Euler Hermes, а также проектов торгового финансирования", - сообщили в банке.
В рамках заемного соглашения Узнацбанк и его крупные клиенты получат доступ к рынкам европейского капитала,
а также смогут привлечь кредитные средства на более привлекательных и благоприятных условиях.
На форуме в Берлине Узнацбанк также подписал базовое заемное соглашение на сумму 100 млн евро с немецким KfW IPEX–Bank.
Узбекско-немецкий бизнес-форум в Берлине прошел в Берлине 14 января накануне государственного визита в Германию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. По данным Государственного комитета по инвестициям, на форуме подписали соглашения на общую сумму свыше 4 миллиардов долларов.