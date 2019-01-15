Узнацбанк получит доступ к рынкам европейского капитала

Доступ к рынкам европейского капитала позволит привлечь кредитные средства на более привлекательных и благоприятных условиях.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. На немецко-узбекском бизнес-форуме в Берлине Узнацбанк и AKA Bank подписали базовое заемное соглашение на сумму 100 млн евро, сообщает пресс-служба Национального банка.

"Ключевым преимуществом соглашения с ведущим немецким банком является возможность финансирования проектов в различных отраслях экономики, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса, под страховое покрытие ведущего экспортно-кредитного агентства (ЭКА) Европы Euler Hermes, а также проектов торгового финансирования", - сообщили в банке.

В рамках заемного соглашения Узнацбанк и его крупные клиенты получат доступ к рынкам европейского капитала,

а также смогут привлечь кредитные средства на более привлекательных и благоприятных условиях.

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AKA Bank (AKA Ausfuhrkredit-GmbH) был основан в 1952 году консорциумом немецких банков, акционерами которого являются 17 кредитных организаций Германии, таких как Commerzbank, Landesbank Berlin, LBBW, Deutsche bank, UniCredit bank AG, SEB AG, DZ Bank AG, BHF BANK AG и др. Активы банка составляют 3,6 млрд долларов.

На форуме в Берлине Узнацбанк также подписал базовое заемное соглашение на сумму 100 млн евро с немецким KfW IPEX–Bank.

Узбекско-немецкий бизнес-форум в Берлине прошел в Берлине 14 января накануне государственного визита в Германию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. По данным Государственного комитета по инвестициям, на форуме подписали соглашения на общую сумму свыше 4 миллиардов долларов.