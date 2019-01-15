Поезда из Кыргызстана смогут провозить груз через Узбекистан со скидкой

Грузовые поезда из Кыргызстана смогут совершать транзит через Узбекистан по льготной цене.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. "Узбекская железная дорога" предоставила Кыргызстану скидки на перевозку всех видов грузов. Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".

Так, компании договорились о сохранении скидки в 30 процентов в 2019 году для кыргызской стороны на транзитные перевозки грузов по территории РУ.

Кроме того, в 2019 году по отдельным транзитным участкам "Узбекской железной дороги" предоставлены следующие скидки: 35% с участием международного государственного стыкового пункта Ходжадавлет и 40% с участием международного государственного стыкового пункта Каракалпакстан.