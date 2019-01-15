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Снятие денежных средств в банкомате

В 2018 году узбекистанцы сняли с карт в четыре раза больше наличных

CHANDAN KHANNA / AFP
Экономика
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Больше всего средств узбекистанцы обналичили в декабре прошлого года, когда с карт сняли 2372 трлн сумов, из них 1083 трлн - через банкоматы.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. В 2018 году объем средств, снятых с банковских карт, по сравнению с 2017 годом увеличился в четыре раза и составил 12,29 триллиона сумов, сообщает Центробанк Узбекистана.

Через банкоматы узбекистанцы сняли в 2018 году 4913 трлн сумов, тогда как в 2017-м - всего 98 трлн сумов. Больше всего денег граждане республики обналичили в декабре 2018 года: 2372 трлн сумов, из них 1083 трлн - через банкоматы. Для сравнения, в январе прошлого года с банковских карт в Узбекистане сняли всего 425 трлн сумов, 48 из которых - через банкоматы. 

Банкомат
© УзСтандарт
Узбекистанцы смогут класть деньги на карту через банкоматы
Напомним, в октябре 2018 года стало известно о появлении банкоматов, конвертирующих иностранную валюту в сумы без комиссии. Курс устанавливается банком, обслуживающим конкретную модель, а комиссия за конвертацию не взимается.

Кроме того, в 2018 году правительство приняло постановление об установке автоматизированных пунктов обмена валюты, работающих в круглосуточном режиме.

В декабре 2018 года держателям UzCard предоставили новую услугу – возможность класть деньги на карты через банкоматы. Изменения коснулись моделей Agrobank, Xalq banki, Ravnaq-bank, KDB и Hi-Tech bank. При этом минимальное число принимаемых купюр – одна, максимальное – без ограничений.




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