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Монеты

Центробанк Узбекистана обнародовал новые цены на золотые и серебряные монеты

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Стоимость золотых монет, посвященных юбилейным датам и памятным событиям, продолжают расти.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Центробанк Узбекистана с 16 января ввел новые цены на памятные монеты из драгоценных металлов.

Как следует из информации в Telegram-канале финансового регулятора, стоимость одной золотой монеты составит 13,4 млн сумов. Таким образом, она подорожала за неделю на 100 тысяч сумов.

Стоимость серебряной монеты останется без изменений и составит 260 тысяч сумов.

Напомним, ЦБ в качестве пилотного проекта выпустил в обращение памятные монеты из золота и серебра. На продажу представлены выпущенные в 1994-2009 годах два вида золотых и 14 видов серебряных монет, изготовленных из металлов пробы 999,9 и весом 31,1 грамма. Общее количество выставляемых на продажу монет — 1900 золотых и 6900 серебряных.




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