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Государственный флаг Малайзии на автомобиле

Узбекистан договорился с Малайзией о совместном строительстве

Фотохост-агентство
Экономика
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Ведущая компания Hadid Engineering намерена открыть представительство в республике, дальнейшие шаги еще обсуждаются.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Узбекистан договорился с ведущей малайзийской компаний в сфере строительства Hadid Engineering об открытии в республике представительства, сообщает информационное агентство "Жахон".

Переговоры прошли в середине января, дальнейшие шаги по развитию сотрудничества в этой сфере пока обсуждаются. На следующей неделе, 24 января, состоится Узбекско-Малазийский бизнес-форум.

Здание МИД Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Hadid Engineering – один из лидеров сферы в стране, помимо строительства, она занимается инжиринговыми работами в нефтегазовой, химической и энергетической областях. Уставной капитал холдинга – 1,2 миллиона долларов, по итогам 2018 года доход составил 4,2 миллиона долларов.

В целом строительная промышленность Малайзии оценивается в 32 миллиарда долларов, ключевой фактор развития – постоянное укрепление частно-государственного партнерства.

Теги:
Узбекистан, Градостроительство, Малайзия



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