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Погрузка соды в контейнеры на содовом заводе

В Хорезмской области появится завод по производству жидкого хлора

Sputnik / Константин Чалабов
Экономика
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Малайзия выделит на реализацию проекта 250 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Малазийская компания Serba Dinamik построит в Хорезмской области современный энергоэффективный завод по новейшим европейским технологиям для производства каустической соды и жидкого хлора. 

Города мира. Киев
© Sputnik / Стрингер
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Ранее посольство Узбекистана в Малайзии заключило соглашения с компанией Serba Dinamik и мировым лидером по производству высококачественного оборудования ThyssenKrupp.

Serba Dinamik - группа компаний по предоставлению инженерных услуг в нефтегазовой, химической и энергетической промышленности, а также считается одним из драйверов малазийского промышленного сектора. Осуществляет свою деятельность на территории Малайзии, Индонезии, Сингапура, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Омана, Великобритании и других стран мира.

Теги:
Малайзия, Хорезмская область, Узбекистан



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