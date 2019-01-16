В Хорезмской области появится завод по производству жидкого хлора

Малайзия выделит на реализацию проекта 250 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Малазийская компания Serba Dinamik построит в Хорезмской области современный энергоэффективный завод по новейшим европейским технологиям для производства каустической соды и жидкого хлора.

© Sputnik / Стрингер Украина закупит у Узбекистана жидкий хлор

Ранее посольство Узбекистана в Малайзии заключило соглашения с компанией Serba Dinamik и мировым лидером по производству высококачественного оборудования ThyssenKrupp.

Serba Dinamik - группа компаний по предоставлению инженерных услуг в нефтегазовой, химической и энергетической промышленности, а также считается одним из драйверов малазийского промышленного сектора. Осуществляет свою деятельность на территории Малайзии, Индонезии, Сингапура, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Омана, Великобритании и других стран мира.