В Андижанской области создадут новую свободную экономическую зону

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В Андижанской области Узбекистана появится новая свободная экономическая зона (СЭЗ) "Андижон-фарм". Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

В числе главных задач СЭЗ — привлечение инвестиций и передовых технологий ведущих индийских компаний для создания современных производств по выпуску фармацевтической продукции и лекарственных средств с высокой добавленной стоимостью, в том числе в форме in-bulk*. Срок функционирования "Андижон-фарм" составит 30 лет, затем его можно продлить. На территории будут действовать особый налоговый и таможенный режимы.

Пресс-служба Госкоминвестиций Узбекистана Индийская компания намерена производить лекарства в Узбекистане

Участников зоны на разные сроки освободят от уплаты земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в целевые госфонды.

Инвестор, вложивший от 300 тысяч до трех миллионов долларов, получит льготы на три года. От трех до пяти миллионов долларов — на пять лет, от пяти до десяти миллионов — на семь лет, от десяти миллионов — на десять лет.

Примечательно, что функции Дирекции СЭЗ могут быть переданы иностранным компаниям, в первую очередь индийским, имеющим опыт в развитии и управлении экономическими зонами.

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Презентации новой СЭЗ в Индии и других странах должны пройти в I квартале этого года.

* Фармацевтическая продукция, предназначенная для производства готовых лекарств, прошедшая все стадии производственного процесса, за исключением фасовки, конечной упаковки и маркировки у другого производителя.